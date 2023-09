Manuel Pratt – Hors Champs 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 27 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Manuel Pratt commence là où les Autres s’arrêtent. Pratiquant le stand up depuis plus de trente ans, il se moque avec un cynisme Hors pair de cette mode qui sévit dans le Monde humoristique actuellement….

2023-10-27 21:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Manuel Pratt starts where others leave off. A stand-up performer for over thirty years, he pokes fun with unparalleled cynicism at the current fad in the world of humor?

Manuel Pratt empieza donde otros lo dejan. Monologuista desde hace más de treinta años, se burla con un cinismo sin parangón de la moda actual en el mundo del humor..

Manuel Pratt beginnt dort, wo die Anderen aufhören. Er ist seit über dreißig Jahren Stand-up-Comedian und macht sich mit seinem unvergleichlichen Zynismus über diese Mode lustig, die derzeit in der Welt des Humors grassiert

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence