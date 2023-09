Karine Dubernet dans Perlimpinpin 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 11 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les politiques nous manipulent avec la connivence des médias pour servir leurs propres intérêts : beaucoup de gens en ont vaguement l’intuition, mais personne n’ose regarder la vérité en face..

2023-10-11 21:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Politicians manipulate us, with the connivance of the media, to serve their own interests: many people have a vague intuition of this, but no one dares look the truth in the face.

Los políticos nos manipulan, con la connivencia de los medios de comunicación, para servir a sus propios intereses: mucha gente tiene una vaga intuición de ello, pero nadie se atreve a mirar la verdad a la cara.

Die Politiker manipulieren uns mithilfe der Medien, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen: Viele Menschen haben eine vage Ahnung, aber niemand wagt es, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken.

