Charlotte Boisselier dans « Singulière » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 6 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Dans un savoureux mélange de stand up et d’interprétation de personnages, Charlotte Boisselier, humoriste androgyne et attachante (et un peu tarée aussi), se raconte dans une société où les étiquettes prennent une place importante.

2023-10-06 21:00:00 fin : 2023-10-06 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In a delightful blend of stand-up and character acting, Charlotte Boisselier, an androgynous and endearing (and a bit crazy too) comedian, tells her story in a society where labels are becoming increasingly important

En una deliciosa mezcla de stand-up e interpretación de personajes, Charlotte Boisselier, una cómica andrógina y entrañable (y un poco loca también), cuenta su propia historia en una sociedad en la que las etiquetas desempeñan un papel importante

In einer köstlichen Mischung aus Stand up und Charakterdarstellung erzählt Charlotte Boisselier, eine androgyne und liebenswerte (und auch ein wenig verrückte) Humoristin, von sich selbst in einer Gesellschaft, in der Etiketten einen wichtigen Platz einnehmen

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence