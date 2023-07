Ghislain Blique dans « Plus rien à branler » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 29 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Ghislain Blique propose un spectacle à messages qui aborde la totalité des problèmes de l’humanité et qui les résout !.

2023-09-29 21:00:00 fin : 2023-09-29 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ghislain Blique offers a show with a message that tackles all of humanity?s problems and solves them!

Ghislain Blique ofrece un espectáculo con mensaje que aborda todos los problemas de la humanidad ¡y los resuelve!

Ghislain Blique bietet eine Show mit Botschaften, die die Gesamtheit der Probleme der Menschheit anspricht und sie löst!

