DAVA 9 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 27 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Au carrefour du journalisme et de la rave party, les deux éditorialistes préférés des Français (hors Corse et DOM-TOM) livrent sur scène leur analyse absurde de l’actualité de l’année à grand renfort de coaching pour start-uppers et de langage de winners..

2023-09-27 21:00:00 fin : 2023-09-27 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At the crossroads of journalism and rave parties, France?s two favorite editorialists (excluding Corsica and French overseas departments and territories) take to the stage to deliver their absurd analysis of the year?s news, with plenty of coaching for start-ups and the language of winners.

En la encrucijada entre el periodismo y la fiesta, los dos editorialistas favoritos de Francia (excluyendo Córcega y los departamentos y territorios franceses de ultramar) suben al escenario para ofrecer su absurdo análisis de la actualidad del año, con mucho coaching para las start-ups y la lengua de los ganadores.

An der Schnittstelle zwischen Journalismus und Rave-Party liefern die beiden beliebtesten Leitartikler der Franzosen (ohne Korsika und die Überseegebiete) auf der Bühne ihre absurde Analyse der aktuellen Ereignisse des Jahres mit viel Coaching für Start-upper und Winner-Sprache.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence