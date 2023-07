Olivia Moore – en rodage 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 22 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

On va parler des gens qui l’ouvrent même quand on leur a pas demandé, des gens qui donnent des conseils sans arrêt, des gens qui jugent tout, de psychothérapie et probablement de trucs un peu crus parce que vous aimez beaucoup trop quand je fais ça. Bref.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We’re going to talk about people who open their mouths even when you don’t ask them to, people who give advice all the time, people who judge everything, psychotherapy and probably a bit of crude stuff because you like it too much when I do that. Anyway

Vamos a hablar de gente que se abre aunque no se lo pidas, de gente que da consejos todo el rato, de gente que lo juzga todo, de psicoterapia y probablemente un poco de cosas crudas porque te gusta demasiado cuando hago eso. En resumen

Wir werden über Leute reden, die den Mund aufmachen, auch wenn sie nicht gefragt wurden, über Leute, die ständig Ratschläge geben, über Leute, die alles beurteilen, über Psychotherapie und wahrscheinlich auch über ein paar krasse Sachen, weil Sie es viel zu sehr mögen, wenn ich das tue. Kurz gesagt

