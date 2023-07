Ludovic Savariello dans « Les doigts dans la crise » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 13 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Dans ce spectacle hybride entre le one man show et la masterclass, ce scientifique de formation, devenu expert sur le fonctionnement du cerveau, vous fait découvrir qu’il existe une logique particulière du bonheur et du bien-être..

2023-09-13 21:00:00 fin : 2023-09-13 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In this hybrid show between a one-man show and a masterclass, this scientist by training, who has become an expert on how the brain works, helps you discover that there is a particular logic to happiness and well-being.

En este espectáculo híbrido entre un unipersonal y una clase magistral, este científico de formación, experto en el funcionamiento del cerebro, le ayuda a descubrir que existe una lógica particular para la felicidad y el bienestar.

In dieser Mischung aus One-Man-Show und Masterclass lässt Sie dieser ausgebildete Wissenschaftler, der zum Experten für die Funktionsweise des Gehirns geworden ist, entdecken, dass es eine besondere Logik des Glücks und des Wohlbefindens gibt.

