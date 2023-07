Fouad Reeves dans 1 heure avec Fouad Reeves 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 8 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Il était Trader et il a tout plaqué pour réaliser son rêve d’enfant, devenir comédien. Vous l’aurez compris, on est très très haut sur l’échelle de la connerie !.

2023-09-08 21:00:00 fin : 2023-09-08 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



He used to be a trader, but left it all behind to fulfill his childhood dream of becoming an actor. As you can see, we’re very, very high on the bullshit scale!

Antes era comerciante y lo dejó todo para cumplir su sueño infantil de convertirse en actor. Como puedes ver, ¡estamos muy, muy arriba en la escala de gilipolleces!

Er war Börsenhändler und hat alles aufgegeben, um sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen und Schauspieler zu werden. Wir sind sehr, sehr weit oben auf der Skala des Schwachsinns!

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence