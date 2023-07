Les fruits des Fondus – Cabaret d’improvisation 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 7 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un maître de cérémonie, 5 improvisateurs et un haut-de-forme : il n’en faut pas plus aux Fondus pour jouer les thèmes que vous aurez imaginés pour eux !.

2023-09-07 21:00:00 fin : 2023-09-07 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A master of ceremonies, 5 improvisers and a top hat: that’s all the Fondus need to perform the themes you’ve imagined for them!

Un maestro de ceremonias, 5 improvisadores y un sombrero de copa: ¡eso es todo lo que necesitan los Fondus para interpretar los temas que usted ha ideado para ellos!

Ein Zeremonienmeister, fünf Improvisatoren und ein Zylinder: Mehr brauchen die Fondus nicht, um die Themen zu spielen, die Sie sich für sie ausgedacht haben!

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence