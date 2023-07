Pierre-Louis dans « Papa moderne ? » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 27 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pierre-Louis vous invite dans son quotidien, avec sa femme, son fils, Chantale la charge mentale, le banquier, le coach en virilité… pour partager avec vous toutes ses interrogations !.

2023-07-27 21:00:00 fin : 2023-07-27 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pierre-Louis invites you into his daily life, with his wife, his son, Chantale the mental burden, the banker, the manhood coach? to share all his questions with you!

Pierre-Louis le invita a su vida cotidiana, con su mujer, su hijo, Chantale la carga mental, el banquero, el coach de hombría… ¡para compartir con usted todas sus preguntas!

Pierre-Louis lädt Sie in seinen Alltag ein, mit seiner Frau, seinem Sohn, Chantale, der mentalen Belastung, dem Banker, dem Männlichkeitstrainer… um mit Ihnen all seine Fragen zu teilen!

