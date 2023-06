Cinéma : Mother (film de Bong Joon-Ho) 5 Rue Félix Faure Romans-sur-Isère, 30 juin 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Le Ciné Lumière met fin au cycle sur le réalisateur Bong Joon Ho avec la projection d’un dernier film : MOTHER



Ce film est proposé en VOSTFR au tarif unique de 7€.

2023-06-30 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-30 . EUR.

5 Rue Félix Faure Ciné Lumière

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ciné Lumière closes the cycle on director Bong Joon Ho with a final film: MOTHER



This film is available in VOSTFR at a single price of 7?

El Ciné Lumière cierra el ciclo sobre el director Bong Joon Ho con la proyección de una última película: MOTHER



Esta película está disponible en VOSTFR al precio único de 7?

Das Ciné Lumière beendet den Zyklus über den Regisseur Bong Joon Ho mit der Vorführung seines letzten Films: MOTHER



Dieser Film wird in VOSTFR zum Einheitspreis von 7 Euro angeboten

Mise à jour le 2023-06-22 par Valence Romans Tourisme