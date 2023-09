Université de Limoges – Douzième challenge musical 5 Rue Félix Éboué Limoges, 18 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le mercredi 18 octobre à la faculté de Droit et des Sciences Economiques à Limoges,

Participez à une soirée dédiée à la découverte des talents de l’Université. Les personnels de l’université artistes musiciens peuvent également s’inscrire.

Ibrahim Maalouf en sera le président de jury. Les étudiants et les personnels de l’Université seront accueillis à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques le temps d’une soirée musicale et festive pour créer des moments d’échanges et de partages autour de l’univers musical de l’artiste et avec les multiples talents parmi nos étudiants et personnels de l’Université.

C’est Valérie Aslanbekov, lauréate du Challenge Musical 2022 en présence de Thomas Dutronc.

Informations complémentaires et inscriptions possibles, avant le 10 octobre, sur le site (en lien)..

Wednesday October 18 at the Faculty of Law and Economics in Limoges,

Take part in an evening dedicated to discovering the talents of the University. University staff and musicians are also welcome to register.

Ibrahim Maalouf will chair the jury. University students and staff will be welcomed to the Faculty of Law and Economics for an evening of music and festivities, creating an opportunity to share and exchange ideas around the artist?s musical universe and the many talents among our students and staff.

Valérie Aslanbekov, winner of the Challenge Musical 2022 in the presence of Thomas Dutronc.

Further information and registration before October 10 on the website (link).

Miércoles 18 de octubre en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de Limoges,

Participe en una velada dedicada a descubrir los talentos de la Universidad. El personal de la Universidad que sea músico también puede inscribirse.

Ibrahim Maalouf presidirá el jurado. Los estudiantes y el personal de la Universidad serán recibidos en la Facultad de Derecho y Economía para una velada de música y fiesta, en la que podrán compartir e intercambiar ideas sobre el universo musical del artista y los numerosos talentos que hay entre los estudiantes y el personal de la Universidad.

Valérie Aslanbekov, ganadora del Challenge Musical 2022 en presencia de Thomas Dutronc.

Más información e inscripciones antes del 10 de octubre en la página web (enlace).

Am Mittwoch, den 18. Oktober an der Fakultät für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Limoges,

Nehmen Sie an einem Abend teil, der der Entdeckung von Talenten an der Universität gewidmet ist. Auch Mitarbeiter der Universität, die Musiker sind, können sich anmelden.

Ibrahim Maalouf ist der Vorsitzende der Jury. Studierende und Mitarbeiter der Universität werden in der Fakultät für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften einen musikalischen und festlichen Abend verbringen, um sich über die musikalische Welt des Künstlers und die vielen Talente unter unseren Studierenden und Mitarbeitern auszutauschen.

Valerie Aslanbekov, die Gewinnerin der Musical Challenge 2022 in Anwesenheit von Thomas Dutronc.

Weitere Informationen und Anmeldungen sind bis zum 10. Oktober auf der Website (Link) möglich.

