Faculté de Droit et des Sciences Economiques – Exposition « Les Immortelles » 5 Rue Félix Éboué Limoges, 10 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 10 octobre au 15 novembre à la faculté de Droit et des Sciences Humaines,

Dans le hall, venez découvrir l’exposition consacrée à l’artiste Faustine Agathe Valentin où vous pourrez admirer une combinaison de peinture, d’encres et de collages de livres anciens, ainsi que de pierre noire. Cette approche est appliquée sur différents supports, ce qui donne lieu à des œuvres qui sont à la fois visuellement riches et émotionnellement évocatrices.

Le vernissage aura lieu le 13 octobre à 18H.

Informations complémentaires sur le site (en lien)..

From October 10 to November 15 at the Faculty of Law and Humanities,

In the hall, discover the exhibition devoted to artist Faustine Agathe Valentin, where you can admire a combination of painting, inks and collages of old books, as well as black stone. This approach is applied to a variety of media, resulting in works that are both visually rich and emotionally evocative.

The vernissage takes place on October 13 at 6pm.

Further information on the website (link).

Del 10 de octubre al 15 de noviembre en la Facultad de Derecho y Humanidades,

En el vestíbulo, venga a descubrir la exposición dedicada a la artista Faustine Agathe Valentin, donde podrá admirar una combinación de pintura, tintas y collages de libros antiguos, así como piedra negra. Este enfoque se aplica a diversos soportes, dando como resultado obras de gran riqueza visual y emocionalmente evocadoras.

El vernissage tendrá lugar el 13 de octubre a las 18.00 horas.

Más información en la página web (enlace).

Vom 10. Oktober bis zum 15. November in der Fakultät für Rechts- und Geisteswissenschaften,

Besuchen Sie in der Lobby die der Künstlerin Faustine Agathe Valentin gewidmete Ausstellung, in der Sie eine Kombination aus Malerei, Tinte und Collagen aus alten Büchern sowie schwarzem Stein bewundern können. Dieser Ansatz wird auf verschiedenen Medien angewandt, was zu Werken führt, die sowohl visuell reich als auch emotional anschaulich sind.

Die Vernissage findet am 13. Oktober um 18H statt.

Weitere Informationen auf der Website (als Link).

