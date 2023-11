CINÉMA – GROUPE MARIO LA RÉSISTANCE OUBLIÉE 5 rue Fabert Metz, 22 novembre 2023, Metz.

Ils étaient cheminots, mineurs ou sidérurgistes et se sont levés contre l’occupant nazi. Ce film raconte leur courage de résistants et leur destin tragique dans l’enfer du Fort de Queuleu à Metz suite à leur arrestation.

Projections qui seront suivies d’un débat et échanges.. Tout public

They were railway workers, miners or steelworkers who rose up against the Nazi occupiers. This film recounts their courage as Resistance fighters and their tragic fate in the hell of the Fort de Queuleu in Metz following their arrest.

Screenings will be followed by a debate and discussion.

Eran ferroviarios, mineros o siderúrgicos que se alzaron contra los ocupantes nazis. Esta película narra su valor como resistentes y su trágico destino en el infierno del fuerte de Queuleu, en Metz, tras su detención.

Las proyecciones irán seguidas de un debate y una discusión.

Sie waren Eisenbahner, Bergleute oder Stahlarbeiter und erhoben sich gegen die Nazi-Besatzer. Der Film erzählt von ihrem Mut als Widerstandskämpfer und ihrem tragischen Schicksal in der Hölle des Fort de Queuleu in Metz nach ihrer Verhaftung.

Vorführungen, an die sich eine Debatte und ein Austausch anschließen.

