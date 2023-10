CINÉMA – SAUVE QUI PEUT (LA VIE) DE JL GODARD 5 rue Fabert Metz, 21 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

A l’affiche de « Sauve qui peut (la vie), les noms de Jacques Dutronc, Isabelle Huppert et Nathalie Baye font de l’oeil au spectateur.. Tout public

Samedi 2023-10-21 20:15:00 fin : 2023-10-21 . .

5 rue Fabert KLUB

Metz 57000 Moselle Grand Est



The names of Jacques Dutronc, Isabelle Huppert and Nathalie Baye are on the bill for « Sauve qui peut (la vie) ».

Jacques Dutronc, Isabelle Huppert y Nathalie Baye son los protagonistas de « Sauve qui peut (la vie) ».

Auf der Leinwand von « Rette sich, wer kann (das Leben) » machen die Namen Jacques Dutronc, Isabelle Huppert und Nathalie Baye Augen beim Betrachter.

