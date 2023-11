Maison éphémère : SB Créations flottées 5 Rue Emile Poirier La Haye, 18 décembre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

Je suis créatrice de lampes en bois flotté et je vous invite à venir découvrir mes créations à la Maison éphémère de la Haye du 18 au 24 décembre 2023.

J’utilise du bois ramassé sur les belles plages de Normandie. Le bois est nettoyé et séché. J’associe différents bois afin de créer des lampes uniques stylées et intemporelles.

Venez me voir, je serai ravie de vous recevoir et de parler de mes créations. A bientôt..

Vendredi 2023-12-18 14:30:00 fin : 2023-12-24 19:00:00. .

5 Rue Emile Poirier

La Haye 50250 Manche Normandie



I’m a driftwood lamp designer and I invite you to come and discover my creations at the Maison éphémère de la Haye from December 18 to 24, 2023.

I use wood gathered from the beautiful beaches of Normandy. The wood is cleaned and dried. I combine different woods to create unique, stylish and timeless lamps.

Come and see me, I’d be delighted to welcome you and talk about my creations. See you soon.

Soy diseñador de lámparas de madera flotante y le invito a venir a descubrir mis creaciones en la Maison éphémère de la Haye del 18 al 24 de diciembre de 2023.

Utilizo madera recogida en las hermosas playas de Normandía. La madera se limpia y se seca. Combino diferentes maderas para crear lámparas únicas, elegantes y atemporales.

Venga a verme, estaré encantada de recibirle y hablarle de mis creaciones. Espero verle pronto.

Ich bin Designerin von Lampen aus Treibholz und lade Sie ein, meine Kreationen vom 18. bis 24. Dezember 2023 im Maison éphémère de la Haye zu besichtigen.

Ich verwende Holz, das an den schönen Stränden der Normandie gesammelt wurde. Das Holz wird gereinigt und getrocknet. Ich kombiniere verschiedene Hölzer, um einzigartige, stilvolle und zeitlose Lampen zu kreieren.

Besuchen Sie mich, ich würde mich freuen, Sie zu empfangen und mit Ihnen über meine Kreationen zu sprechen. Bis bald.

Mise à jour le 2023-11-23 par Côte Ouest Centre Manche