Expo vente créations zéro déchet et produits d’intérieur et déco 5 Rue Émile Poirier La Haye, 6 décembre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

Aux Mille et Une Créa met en expo / vente ses créations artisanales en couture zéro déchet pour enfants et autres accessoires, le tout personnalisable par le biais de broderie. Elle partage la boutique avec L M Création, artisane de Lessay spécialiste des produits déco (bougies) et produits d’intérieur (poudres d’aspirateurs, parfums etc.)..

Vendredi 2023-12-06 fin : 2023-12-10 . .

5 Rue Émile Poirier La maison éphémère

La Haye 50250 Manche Normandie



Aux Mille et Une Créa showcases its handmade, zero-waste sewing creations for children and other accessories, all customizable with embroidery. She shares the store with L M Création, a craftswoman from Lessay specializing in decorative products (candles) and interior products (vacuum cleaner powders, perfumes, etc.).

Aux Mille et Une Créa expone sus creaciones de costura con cero residuos para niños y otros accesorios, todos ellos personalizables con bordados. Comparte la tienda con L M Création, artesana de Lessay especializada en productos de decoración (velas) y de interior (polvos de aspiradora, perfumes, etc.).

Aux Mille et Une Créa bietet eine Ausstellung/einen Verkauf ihrer handwerklich gefertigten, abfallfreien Näharbeiten für Kinder und andere Accessoires, die durch Stickereien personalisiert werden können. Sie teilt sich den Laden mit L M Création, einer Kunsthandwerkerin aus Lessay, die auf Deko-Produkte (Kerzen) und Haushaltsprodukte (Staubsaugerpulver, Parfüms usw.) spezialisiert ist.

Mise à jour le 2023-11-23 par Côte Ouest Centre Manche