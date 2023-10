Bourse des enfants gâtés 5 Rue du Vieux Chemin Sentheim, 25 novembre 2023, Sentheim.

Sentheim,Haut-Rhin

L’Association des Parents d’Elèves de Sentheim organise sa bourse des enfants gâtés où vous trouverez des vêtements enfants jusqu’à 16 ans, du matériel de puériculture et des jouets. Vente de petite restauration et boissons sur place..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 13:00:00. EUR.

5 Rue du Vieux Chemin

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est



The Association des Parents d’Elèves de Sentheim (Sentheim Parents’ Association) is organizing its « bourse des enfants gâtés » (spoiled children’s market), where you’ll find children’s clothes up to 16 years old, childcare equipment and toys. Snacks and drinks on sale.

La Asociación de Padres de Alumnos de Sentheim organiza su « bourse des enfants gâtés » (mercadillo de niños mimados), donde encontrará ropa para niños de hasta 16 años, material de puericultura y juguetes. En el lugar se ofrecen aperitivos y bebidas.

Die Elternvereinigung von Sentheim organisiert ihre Börse für verwöhnte Kinder, auf der Sie Kinderkleidung bis 16 Jahre, Babyausstattung und Spielzeug finden können. Verkauf von kleinen Snacks und Getränken vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme de Masevaux