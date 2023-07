Match de rugby SAXV – Rouen Normandie Rugby 5 rue du Stade Angoulême, 15 décembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Pour la quatorzième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit Rouen Normandie Rugby.

Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

5 rue du Stade Stade Chanzy

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



For the fourteenth day of Pro D22, SAXV hosts Rouen Normandie Rugby.

All behind them… Here here is Chanzy !!!

En la decimocuarta jornada de la Pro D22, el SAXV recibe al Rouen Normandie Rugby.

Estamos todos detrás de ellos… ¡¡¡Aquí Chanzy !!!

Am vierzehnten Spieltag der Pro D22 empfängt der SAXV Rouen Normandie Rugby.

Alle hinter ihnen… Hier hier ist Chanzy!!!

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême