Après midi contée pour enfants Etoiles et Hiver 5 rue du Pont Larcher La Charmée, 16 décembre 2023, La Charmée.

La Charmée Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:30:00

fin : 2023-12-16 18:30:00

2 conteuses et 3 lectrices diront ou liront à des groupes d’enfants (moins de 5 à 6 ans et 5 ou 6 ans et plus) des contes d’Hiver et d’Etoiles.

Au total 5 séances seront offertes aux enfants (accompagnés et restant sous la responsabilité des accompagnants) à 15h45-16h15-16h45-17h15 et 17h45.

Entre les séances :

Livres et matériel de dessin seront mis à disposition des enfants.

Goûter possible sur place (vente de crêpes , gaufres ainsi que des boissons chaudes et froides).

Entrée Libre avec Libre Participation aux Frais

Réservation très recommandée !

5 rue du Pont Larcher Salle des Fêtes

La Charmée 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



