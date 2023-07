GUILLAUME LOPEZ: CONCERT SOLO BUF E VOTZ 5 rue du Pont de Tounis Toulouse, 19 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le chanteur toulousain vous fait découvrir son univers, ses origines espagnoles, sa passion pour les voyages et les échanges qui ont façonné sa singularité..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . 5 EUR.

5 rue du Pont de Tounis CENTRE OCCITAN DES MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES TOULOUSE MIDI PYRENEES / CONSERVATOIRE OCCITAN

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The Toulousan singer reveals his universe, his Spanish origins, his passion for travel and the exchanges that have shaped his uniqueness.

El cantante de Toulouse le invita a descubrir su mundo, sus orígenes españoles, su pasión por los viajes y los intercambios que han dado forma a su singularidad.

Der Sänger aus Toulouse lässt Sie seine Welt entdecken, seine spanischen Wurzeln, seine Leidenschaft für Reisen und Austausch, die seine Einzigartigkeit geprägt haben.

Mise à jour le 2023-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE