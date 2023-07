Guillaume Lopez solo 5 rue du Pont de Tounis, Toulouse (31), 19 juillet 2023, .

Guillaume Lopez solo Mercredi 19 juillet, 20h30 5 rue du Pont de Tounis, Toulouse (31) 15/10/5€

Buf e Votz – Souffle et voixRésidence / Concert

Accueilli en résidence au COMDT du 17 au 19 juillet 2023, Guillaume Lopez vous invite à découvrir sa première création en solo, Buf e Votz (souffle et voix) qui laisse place à l’authenticité, à la simplicité.

Avec sa voix, sa collection d’instruments à vent (saxophone, flûtes, fifres, graile, cornemuse…), un sampleur et quelques accessoires disposés sur scène, Guillaume nous propose un répertoire constitué de ses compositions originales et du répertoire traditionnel des Pays d’oc. Une occasion pour le chanteur toulousain de vous faire découvrir son univers, ses origines espagnoles, sa passion pour les voyages et les échanges qui ont façonné sa singularité.

Pour la première fois de sa vie, il sera à la fois soliste et accompagnateur, chanteur et instrumentiste, raconteur, mais il ne sera pas seul à la réalisation de ce spectacle. Alfonso Bravo, fidèle sonorisateur sera de la partie. Le chanteur Lilan Derruau dit « Wally » participe à l’aventure et donne son avis aiguisé de regard extérieur !

