Concert de soutien aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie 5 rue du Pont de Tounis, Toulouse (31), 13 mars 2023, . Concert de soutien aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie Lundi 13 mars, 20h00 5 rue du Pont de Tounis, Toulouse (31) LIBRE En soutien aux populations victimes du terrible séisme ayant frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, l’AMTET*et le COMDT organisent un concert le lundi 13 mars prochain. Les bénéfices de cette soirée seront entièrement reversés à une ONG qui vient en aide aux victimes de ce drame. Pour l’occasion, le musicien Ümit Ceyhan se joint aux étudiants du département de musiques traditionnelles du CRR/COMDT pour un concert exceptionnel autour des musiques d’Orient et d’Occitanie. * Association des Musiques Traditionnelles des Étudiants Toulousains Participation libre – Réservation conseillée – Ouverture des portes à 19h00 Distribution complète : Ümit Ceyhan, saz, chant ; Aboudy Oudi, oud, saz, chant ; Estelle Andrieu, accordéon, chant ; Anaïs Perrinel, violon, chant ; David Denis, chant, flûte, tambourin ; Naël Tripoli, cornemuse des landes ; Camille Idrac, chant ; Fanny Delort, chant, derbouka ; Pascal Caumont, coordination. source : événement Concert de soutien aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie publié sur AgendaTrad 5 rue du Pont de Tounis, Toulouse (31) Comdt 5 rue du Pont de Tounis, 31000 Toulouse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41649 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

