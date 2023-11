Café de campagne à l’Escarbille 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 16 décembre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Café philo à la sauce bocagère. Quand est-ce qu’on mange ? Cheminement autour de la question de la sécurité sociale alimentaire. Animé par Alexandre Duclos.

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 . .

5 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Café philo à la sauce bocagère. When do we eat? An exploration of the question of social security for food. Hosted by Alexandre Duclos.

Practical info: at the café associatif L’Escarbille, 5 rue du Perche, Boissy-Maugis.

Café philo con un toque de bocage. ¿Cuándo comemos? Debate sobre la cuestión de la seguridad social alimentaria. Presentado por Alexandre Duclos.

Práctico: en el café comunitario L’Escarbille, 5 rue du Perche, en Boissy-Maugis.

Café philo mit Bocagère-Soße. Wann essen wir? Ein Weg rund um die Frage der sozialen Sicherheit von Lebensmitteln. Moderiert von Alexandre Duclos.

Praktisch: im Café associatif L’Escarbille in der 5 rue du Perche in Boissy-Maugis.

