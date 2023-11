Les Voix de la Jambée à l’Escarbille 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 15 décembre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

La chorale amateur de Longny proposera des chants baroques et des chants de Noël.

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-12-15 19:00:00 fin : 2023-12-15 . .

5 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



The Longny amateur choir will perform baroque and Christmas songs.

Practical info: at the café associatif L’Escarbille, 5 rue du Perche, Boissy-Maugis.

El coro de aficionados de Longny interpretará canciones barrocas y navideñas.

Práctico: en el café asociativo L’Escarbille, en el 5 rue du Perche de Boissy-Maugis.

Der Amateurchor aus Longny wird barocke Gesänge und Weihnachtslieder vortragen.

Praktische Informationen: im Café associatif L’Escarbille in 5 rue du Perche in Boissy-Maugis.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT CdC Coeur du Perche