Trio Magisterium à l’Escarbille 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 9 décembre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Musique et magie. Trois compères s’illustrent dans une succession d’illusions décalées et minimalistes sur un fond musical ethnique. Avec Abdul Alafrez, Jean-Jacques Lemêtre et Norbert Aboudarham.

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis – Participation libre..

2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 . .

5 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Music and magic. Three accomplices perform a succession of offbeat, minimalist illusions to an ethnic musical backdrop. With Abdul Alafrez, Jean-Jacques Lemêtre and Norbert Aboudarham.

Practical: at café associatif L’Escarbille, 5 rue du Perche, Boissy-Maugis – Free admission.

Música y magia. Tres amigos realizan una serie de ilusiones minimalistas y poco convencionales sobre un fondo de música étnica. Con Abdul Alafrez, Jean-Jacques Lemêtre y Norbert Aboudarham.

Práctico: en el café asociativo L’Escarbille, 5 rue du Perche, en Boissy-Maugis – Entrada gratuita.

Musik und Zauberei. Drei Kumpels zeigen sich in einer Folge von schrägen und minimalistischen Illusionen auf einem ethnischen musikalischen Hintergrund. Mit Abdul Alafrez, Jean-Jacques Lemêtre und Norbert Aboudarham.

Praktische Informationen: im Vereinscafé L’Escarbille in 5 rue du Perche in Boissy-Maugis – Freier Eintritt.

