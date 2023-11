Atelier Furoshiki à l’Escarbille 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 6 décembre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Fabriquez un furoshiki, un emballage cadeau éco-responsable, et son décor personnalisé en linogravure. Animé par Oriane Cavin.

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis – Participation libre – Adapté aux enfants..

2023-12-06 16:00:00 fin : 2023-12-06 18:00:00. .

5 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Make a furoshiki, an eco-responsible gift wrapping, and its personalized linocut decoration. Led by Oriane Cavin.

Practical: at the café associatif L’Escarbille, 5 rue du Perche, Boissy-Maugis – Free participation – Suitable for children.

Realice un furoshiki, un envoltorio de regalo eco-responsable, y su decoración personalizada en linóleo. Dirigido por Oriane Cavin.

Prácticas: en el café asociativo L’Escarbille, en el 5 rue du Perche de Boissy-Maugis – Participación gratuita – Apto para niños.

Stellen Sie ein Furoshiki, eine umweltfreundliche Geschenkverpackung, und sein persönliches Dekor im Linolschnitt her. Geleitet von Oriane Cavin.

Praktisch: im Café associatif L’Escarbille in 5 rue du Perche in Boissy-Maugis – Teilnahme frei – Für Kinder geeignet.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT CdC Coeur du Perche