Apéro concert Rock’n Folk ! à l’Escarbille 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 22 juillet 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Variété Rock et folk avec le duo guitare et chant Jean-Luc et Thierry…il y en aura pour tout le monde !

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis – participation libre..

2023-07-22 19:30:00 fin : 2023-07-22 21:00:00. .

5 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Rock and folk variety with guitar and vocals duo Jean-Luc and Thierry…something for everyone!

Practical: at the café associatif L’Escarbille, 5 rue du Perche, Boissy-Maugis – free admission.

Rock y folk variado con el dúo de guitarra y voz Jean-Luc y Thierry… ¡hay para todos los gustos!

Información práctica: en el café comunitario L’Escarbille, 5 rue du Perche, en Boissy-Maugis – entrada gratuita.

Variété Rock und Folk mit dem Gitarren- und Gesangsduo Jean-Luc und Thierry…es wird für jeden etwas dabei sein!

Praktisch: im Café associatif L’Escarbille in 5 rue du Perche in Boissy-Maugis – freie Teilnahme.

