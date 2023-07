Concert classique à l’Escarbille 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 15 juillet 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Duo Myriades. Harpe et violon, le duo interprète les grands classiques et vous propose des découvertes, des voyages à travers les époques et les styles.

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis – participation libre..

2023-07-15 20:00:00 fin : 2023-07-15 . .

5 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Duo Myriades. Harp and violin, the duo interprets the great classics, offering discoveries and journeys through time and style.

Practical: at the café associatif L’Escarbille, 5 rue du Perche, Boissy-Maugis – free admission.

Dúo Myriades. Arpa y violín, el dúo interpreta los grandes clásicos y le lleva en un viaje de descubrimiento a través de diferentes épocas y estilos.

Práctico: en el café asociativo L’Escarbille, 5 rue du Perche, en Boissy-Maugis – entrada gratuita.

Duo Myriades. Harfe und Violine, das Duo interpretiert die großen Klassiker und bietet Ihnen Entdeckungen, Reisen durch die Epochen und Stile.

Praktische Informationen: im Café associatif L’Escarbille in 5 rue du Perche in Boissy-Maugis – freie Teilnahme.

