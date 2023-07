Apéro en musique à l’Escarbille 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 8 juillet 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Apréo musique : Les pagood’s Trotters. Duo inspiré et inspirant au répertoire varié.

De la samba brésilienne à la chanson française en passant par l’Afrique.

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis – participation libre..

2023-07-08 20:00:00 fin : 2023-07-08 20:45:00. .

5 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Apréo music: Les pagood’s Trotters. An inspired and inspiring duo with a varied repertoire.

From Brazilian samba to French chanson to Africa.

Practical: at the café associatif L’Escarbille, 5 rue du Perche, Boissy-Maugis – free admission.

Apréo music: Les pagood’s Trotters. Un dúo inspirado e inspirador con un repertorio variado.

De la samba brasileña a la chanson francesa, pasando por África.

Práctico: en el café asociativo L’Escarbille, 5 rue du Perche, en Boissy-Maugis – entrada gratuita.

Apréo Musik: Die pagood’s Trotters. Inspiriertes und inspirierendes Duo mit einem vielfältigen Repertoire.

Von brasilianischem Samba über französische Chansons bis hin zu Afrika.

Praktisch: im Vereinscafé L’Escarbille in 5 rue du Perche in Boissy-Maugis – freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme