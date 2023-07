Atelier d’initiation aux échecs à l’Escarbille 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 5 juillet 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Rencontre autour du jeu d’échecs, venez jouer ! Initiation tous niveaux.

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis – gratuit..

2023-07-05 16:30:00 fin : 2023-07-05 19:00:00. .

5 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Come and play chess! Initiation for all levels.

Practical: at the café L’Escarbille, 5 rue du Perche, Boissy-Maugis – free.

¡Ven a jugar al ajedrez! Iniciación para todos los niveles.

Práctica: en el café L’Escarbille, 5 rue du Perche, en Boissy-Maugis – gratuita.

Treffen rund um das Schachspiel, kommen Sie und spielen Sie! Einführung für alle Niveaus.

Praxis: im Vereinscafé L’Escarbille in 5 rue du Perche in Boissy-Maugis – kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme