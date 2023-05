Café philo – L’Escarbille 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Catégories d’Évènement: Cour-Maugis sur Huisne

Orne Café philo – L’Escarbille 5 Rue du Perche, 30 juin 2023, Cour-Maugis sur Huisne. Cour-Maugis sur Huisne,Orne Devenir paysans. L’incontournable café philo de l’Escarbille. Pratique : au Café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-06-30 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-30 18:30:00. .

5 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Becoming farmers. L'Escarbille's unmissable café philo. Practical info: at the Café associatif L'Escarbille, 5 rue du Perche, Boissy-Maugis. Convertirse en agricultores. El café filosófico Escarbille. Práctico: en el Café asociativo L'Escarbille, 5 rue du Perche, en Boissy-Maugis. Zu Bauern werden. Das unumgängliche Café Philo von Escarbille. Praktische Informationen: im Café associatif L'Escarbille in der 5 rue du Perche in Boissy-Maugis.

