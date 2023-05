Atelier pyrogravure – L’Escarbille 5 Rue du Perche, 21 juin 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Les enfants pourront graver de petits objets en bois à l’aide de pyrograveurs !

2€/enfant – sur réservation – à partir de 7 ans.

Pratique : au Café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-06-21 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-21 17:00:00. .

5 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Children can engrave small wooden objects using pyrographic engravers!

2/child – booking required – ages 7 and up.

Practical info: at Café associatif L’Escarbille, 5 rue du Perche, Boissy-Maugis.

Los niños pueden grabar pequeños objetos de madera con herramientas de pirograbado

2 €/niño – reserva obligatoria – a partir de 7 años.

Prácticas: en el Café asociativo L’Escarbille, 5 rue du Perche, en Boissy-Maugis.

Kinder können mithilfe von Pyrogravuren kleine Holzgegenstände gravieren!

2?/Kind – mit Reservierung – ab 7 Jahren.

Praktische Informationen: im Café associatif L’Escarbille in der 5 rue du Perche in Boissy-Maugis.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme