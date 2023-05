1 an du café de l’Escarbille ! 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Catégories d’Évènement: Cour-Maugis sur Huisne

Orne 1 an du café de l’Escarbille ! 5 Rue du Perche, 3 juin 2023, Cour-Maugis sur Huisne. Cour-Maugis sur Huisne,Orne Ça se fête !

18h : Spectacle de magie

Soirée : Concert Jerry Lease (Rock)

Restauration sur place : food truck

Sandwich de ouf (burger local) Pratique : au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-06-03 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

5 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



We’re celebrating!

6pm: Magic show

Evening: Jerry Lease concert (Rock)

On-site catering: food truck

Sandwich de ouf (local burger) Practical: 5 rue du Perche, Boissy-Maugis. ¡Estamos de celebración!

18.00 h: Espectáculo de magia

Noche: concierto de Jerry Lease (Rock)

Catering in situ: food truck

Bocadillo local (hamburguesa) Práctico: en el 5 rue du Perche en Boissy-Maugis. Das muss gefeiert werden!

18 Uhr: Zaubershow

Abend: Konzert Jerry Lease (Rock)

Verpflegung vor Ort: Foodtruck

Sandwich de ouf (lokaler Burger) Praktische Informationen: in 5 rue du Perche in Boissy-Maugis.

