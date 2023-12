Exposition I D’Infimes Espaces par AKIL 5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou, 9 mars 2024, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-30

Exposition peinture I D’infimes espaces par AKIL

• Vernissage samedi à 9 mars à 18h

• Expo du 9 au 30 mars 20 mars 2024

Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 18h I Accès libre

A découvrir sans faute à la Galerie In Situ !!.

Exposition peinture I D’infimes espaces par AKIL

• Vernissage samedi à 9 mars à 18h

• Expo du 9 au 30 mars 20 mars 2024

Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 18h I Accès libre

A découvrir sans faute à la Galerie In Situ !!

Exposition peinture I D’infimes espaces par AKIL

« Relier la nature à l’âme et l’âme à la nature, mon chemin de peintre.

Voyager, s’abandonner, se laisser porter par les émotions qui inspirent le geste. Se libérer de la pensée et du raisonnement tout en étant perméable aux oscillations sensorielles de la vie et de la nature et… cheminer au-delà de la réalité, au-delà du visible dans une expression spontanée et poétique questionnant la vie intérieure. En filigrane une vision panthéiste de l’art.

A K I L. »

• Vernissage samedi à 9 mars 2024 à 18h

• Expo du 9 au 30 mars 20 mars 2024

Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 18h I Accès libre

A découvrir sans faute à la Galerie In Situ !!

EUR.

5 Rue du Paty

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-14 par OT DU PERCHE