Exposition photographies d’Yves Le Gall I Visibles-Invisibles

« La série Visibles-Invisibles s’inscrit dans une approche du paysage urbain. Elle propose un espace

de rencontres et de dialogues, à l’image de la rue, entre deux séries de photographies présentées

sous forme de diptyques : des portraits, créations d’artistes du Street art et des traces de la présence de personnes sans abris.

La juxtaposition des photographies questionne le regard, interroge la lecture des images et le

sens produit par le montage photographique. Une dichotomie visuelle entre connu et inconnu,

vie et survie, se montrer et se cacher… »

• Vernissage 3 février 2024 à 18h

• Du 3 au 24 février 2023

Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 18h I Accès libre

A découvrir sans faute à la Galerie In Situ !!

5 Rue du Paty

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



