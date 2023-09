Exposition I « Je creuse une Galerie » 5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou, 30 septembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Une . E X P O . de Piermari peintre en lettres I – Je creuse une Galerie –

• Soirée d’ouverture 30 septembre à 18h avec concert du lichen

• Soirée de clôture 21 octobre à 18h avec lecture et musique par l’Harmonie des Ronciers

Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 18h

Accès libre.

2023-09-30 fin : 2023-10-21 . EUR.

5 Rue du Paty

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A . E X P O . de Piermari peintre en lettres I – Je creuse une Galerie –

? Opening evening September 30 at 6 pm with concert by Lichen

? Closing evening October 21 at 6pm with readings and music by l’Harmonie des Ronciers

Open Fridays and Saturdays, 3 pm to 6 pm

Free admission

A . E X P O . por Piermari carta pintor I – Estoy cavando una galería –

? Inauguración el 30 de septiembre a las 18.00 h con concierto de Lichen

? Clausura el 21 de octubre a las 18:00 h con lecturas y música de la Harmonie des Ronciers

Abierto los viernes y sábados de 15.00 a 18.00 h

Entrada gratuita

1 . E X P O . von Piermari Maler in Buchstaben I – Ich grabe eine Galerie –

? Eröffnungsabend 30. September um 18 Uhr mit Konzert der Flechte ?

? Abschlussabend 21. Oktober um 18 Uhr mit Lesung und Musik von der Harmonie des Ronciers?

Geöffnet freitags und samstags von 15 bis 18 Uhr

Freier Zugang

