Journées européennes du Patrimoine par Label Friche 5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou, 16 septembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine, LABEL FRICHE, vous concocte un programme spécial. Visite de l’Ecu de Bretagne, vide atelier et ouverture des ateliers des artistes. Une belle journée qui finira sur une note musicale.

Samedi 16 septembre.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

5 Rue du Paty

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



LABEL FRICHE has put together a special program for this year’s European Heritage Days. A visit to the Ecu de Bretagne, an empty workshop and the opening of the artists’ studios. A wonderful day that will end on a musical note.

Saturday, September 16th

LABEL FRICHE ha preparado un programa especial para las Jornadas Europeas del Patrimonio de este año. Habrá una visita al Ecu de Bretagne, un taller de vaciado y una apertura de los estudios de los artistas. Un día maravilloso que terminará con una nota musical.

Sábado 16 de septiembre

Für diese neue Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes stellt LABEL FRICHE ein besonderes Programm zusammen. Besuchen Sie den Ecu de Bretagne, leeren Sie Ihr Atelier und öffnen Sie die Ateliers der Künstler. Ein schöner Tag, der mit einer musikalischen Note enden wird.

Samstag, 16. September

