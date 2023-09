Conférence : sur les routes d’Europe avec Napoléon 5 Rue du Parc Lezay, 19 octobre 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

Conférence : sur les routes d’Europe avec Napoléon

Jeudi 19 octobre à 18h30 à la médiathèque de Lezay

Centre vendéen de recherche historique

Rencontre avec Laurent Delenne

Infos et réservations : 05 49 27 80 01

bibliotheque.lezay@gmail.com.

5 Rue du Parc Médiathèque

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Conference: on the roads of Europe with Napoleon

Thursday, October 19 at 6:30pm at the Lezay media library

Center vendéen de recherche historique

Meeting with Laurent Delenne

Info and reservations: 05 49 27 80 01

bibliotheque.lezay@gmail.com

Conferencia: por las carreteras de Europa con Napoleón

Jueves 19 de octubre a las 18.30 h en la mediateca de Lezay

Centre vendéen de recherche historique

Encuentro con Laurent Delenne

Información y reservas: 05 49 27 80 01

bibliotheque.lezay@gmail.com

Konferenz: Mit Napoleon auf Europas Straßen

Donnerstag, 19. Oktober um 18:30 Uhr in der Mediathek von Lezay

Vendéen-Zentrum für historische Forschung

Treffen mit Laurent Delenne

Infos und Reservierungen: 05 49 27 80 01

bibliotheque.lezay@gmail.com

