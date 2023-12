Cet évènement est passé Spectacle : Polichinelle contre-attaque ! 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne Catégories d’Évènement: Jura

fin : 2023-12-17 16:35:00 . Dans le cadre de NOEL AU PAYS DU JOUET. POLICHINELLE CONTRE-ATTAQUE !

Polichinelle, le fameux, l’immortel fou, le farceur polissonnique se retrouve face à ses adversaires de toujours : le bourreau, le banquier, la Mort, le Diable ! Il se retrousse les manches pour s’occuper de leur cas. Farces & bagarres en pagaille, un dépoussiérage en règle de la tradition de Polichinelle, plein les yeux et les oreilles ! Compagnie Rouge Bombyx Tout public, à partir de 5 ans

Durée : 35 minutes

Dimanche 17 décembre à 14h15 et 16h. Réservation sur notre boutique en ligne. EUR.

5, rue du Murgin Musée du Jouet

Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté

