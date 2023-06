Visite commentée : La Maison du Mouton et l’hôtel de Loulle 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère, 17 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Au cœur du centre historique de Romans, la Maison du mouton et l’Hôtel de Loulle sont de précieux témoins de l’histoire de

l’architecture, du Moyen Âge au XVIIe siècle.

Cette visite vous dévoilera les secrets de leur restauration..

2023-07-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-17 . .

5 Rue du Mouton Devant la Maison du Mouton

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the heart of the historic center of Romans, the House of the sheep and the Hotel de Loulle are precious witnesses of the history of architecture

of architecture, from the Middle Ages to the 17th century.

This visit will reveal the secrets of their restoration.

En pleno centro histórico romano, la Maison du mouton y el Hôtel de Loulle son preciosos testigos de la historia de la arquitectura

historia de la arquitectura, desde la Edad Media hasta el siglo XVII.

Esta visita le desvelará los secretos de su restauración.

Im Herzen des historischen Zentrums von Romans sind das Maison du mouton und das Hôtel de Loulle wertvolle Zeugen der Geschichte des Mittelalters

architektur vom Mittelalter bis zum 17. Jahrhundert.

Jahrhundert. Bei diesem Besuch werden Sie in die Geheimnisse ihrer Restaurierung eingeweiht.

