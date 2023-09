Session de 3 ateliers danses de bal musette 5, Rue du Moulin Vert, Paris (75) Session de 3 ateliers danses de bal musette 5, Rue du Moulin Vert, Paris (75), 4 octobre 2023, . Session de 3 ateliers danses de bal musette Mercredi 4 octobre, 20h30 5, Rue du Moulin Vert, Paris (75) 12 € le cours 30€ les trois 5, Rue du Moulin Vert, Paris (75) 5, Rue du Moulin Vert, 75014 Paris, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T00:30:00+02:00

2023-10-04T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T00:30:00+02:00 nivernais chant Détails Autres Lieu 5, Rue du Moulin Vert, Paris (75) Adresse 5, Rue du Moulin Vert, 75014 Paris, France Age max 110 Lieu Ville 5, Rue du Moulin Vert, Paris (75) latitude longitude 48.829119;2.325689

5, Rue du Moulin Vert, Paris (75) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//