Le guidage dans les danses à deux 5, Rue du Moulin Vert, Paris (75), 5 avril 2023, .

Le guidage dans les danses à deux Mercredi 5 avril, 20h30 5, Rue du Moulin Vert, Paris (75) 12 €

Vous souhaitez perfectionner votre guidage (et votre perception du guidage)

Retrouvez Paribal le 5, 12 et 19 Avril pour un stage consacré au guidage qui se déroulera de 20h30 à 22H30.

Nous travaillerons les principes de base du guidage dans les danses à deux.

Dans la relation qui nous permet de danser ensemble, nous avons chacun notre rôle à jouer.

Les bases que nous aborderons ont leur application dans une grand partie des milieux de danses à deux : les bals musette, les guinguettes, les bals populaires, les thé dansants, le tango argentin et les bals folk et traditionnels. Les exercices vous permettront d’améliorer votre perception que votre rôle soit celui de guidé ou de guideur. Nous prendrons des exemples dans les répertoires de danses différents mais accessibles à tous.

Plus d’informations

Lien pour s’inscrire

source : événement Le guidage dans les danses à deux publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T20:30:00+02:00 – 2023-04-06T00:30:00+02:00

nivernais atelier