Balade contée de Noël avec le veilleur de nuit 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck, 25 décembre 2023 19:00, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Une balade contée de légende de Noël organisé par la Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux avec le veilleur de nuit, un moment convivial a partager en famille, seul ou entre amis.

N’oubliez pas d’avoir une tenue adaptée à la météo, les réservations sont souhaitées avant le 22 décembre à l’office de tourisme par téléphone au 03 89 82 41 99..

2023-12-25 fin : 2023-12-25 20:30:00. EUR.

5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



A storytelling tour of Christmas legends organized by the Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux with the night watchman, a convivial moment to be shared with family, friends or alone.

Don’t forget to wear weather-appropriate clothing. Reservations are requested by December 22 at the tourist office, by telephone on 03 89 82 41 99.

Un paseo cuentacuentos basado en leyendas navideñas, organizado por la Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux (Sociedad de Historia del Valle de Masevaux) con el vigilante nocturno, un momento de convivencia para compartir en familia, solo o con amigos.

No olvide llevar ropa adecuada para el tiempo, y las reservas deben realizarse antes del 22 de diciembre en la Oficina de Turismo llamando al 03 89 82 41 99.

Ein Spaziergang mit einer Weihnachtslegende, organisiert von der Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux (Geschichtsverein des Masevaux-Tals) mit dem Nachtwächter. Ein geselliger Moment, den Sie mit der Familie, allein oder mit Freunden teilen können.

Vergessen Sie nicht, sich dem Wetter entsprechend zu kleiden. Reservierungen sind vor dem 22. Dezember im Tourismusbüro unter der Telefonnummer 03 89 82 41 99 erwünscht.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme de Masevaux