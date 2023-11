Création au coeur de l’automne 5 Rue du Luc Celles-sur-Belle, 19 novembre 2023, Celles-sur-Belle.

Celles-sur-Belle,Deux-Sèvres

Création au coeur de l’automne

Dimanche 19 novembre de 10h à 18h à Verrines-sous-Celles (Celles-sur-Belle)

Organisée par les Condiments de la Doie

Kirigami, modelage, bijoux, mile, création mosaïques bijoux, céramiques, vêtements, accessoires de mode, herboristerie, condiments, légumes et fruits..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

5 Rue du Luc Les Condiments de la Doie

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Creation in the heart of autumn

Sunday, November 19 from 10am to 6pm at Verrines-sous-Celles (Celles-sur-Belle)

Organized by Condiments de la Doie

Kirigami, modeling, jewelry, mile, creation of jewelry mosaics, ceramics, clothing, fashion accessories, herbalism, condiments, vegetables and fruit.

Creación en pleno otoño

Domingo 19 de noviembre de 10:00 a 18:00 h en Verrines-sous-Celles (Celles-sur-Belle)

Organiza Condiments de la Doie

Kirigami, modelado, bisutería, milla, creación de joyas en mosaico, cerámica, ropa, accesorios de moda, herboristería, condimentos, verduras y frutas.

Schöpfung im Herzen des Herbstes

Sonntag, 19. November von 10 bis 18 Uhr in Verrines-sous-Celles (Celles-sur-Belle)

Organisiert von den Condiments de la Doie

Kirigami, Modellieren, Schmuck, Meile, Kreation von Schmuckmosaiken, Keramik, Kleidung, Modeaccessoires, Kräuterkunde, Gewürze, Gemüse und Obst.

