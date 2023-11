Ciné-débat : « Sept hivers à Téhéran » 5 Rue du Guesclin Le Havre, 16 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Havre contre la peine de mort, Amnesty International Le Havre et le Cinéma Le Sirius proposent un ciné-débat le 16 novembre prochain autour du film Sept Hivers à Téhéran, de Steffi Niederzoll.

La projection sera suivie d’un échange avec Mme Anne Denis, co-responsable de la commission Abolition de la peine de mort d’Amnesty International France.

À partir de 18 ans.

Durée : 3h..

2023-11-16 20:45:00 fin : 2023-11-16 . .

5 Rue du Guesclin Le Sirius

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Havre contre la peine de mort (Le Havre against the death penalty), Amnesty International Le Havre and Cinéma Le Sirius are organizing a film-debate on November 16 around the film Sept Hivers à Téhéran (Seven Winters in Teheran), by Steffi Niederzoll.

The screening will be followed by a discussion with Anne Denis, co-responsible for Amnesty International France’s Abolition of the Death Penalty Commission.

Ages 18 and up.

Running time: 3 hours.

Le Havre contre la peine de mort (El Havre contra la pena de muerte), Amnistía Internacional Le Havre y Cinéma Le Sirius organizan el 16 de noviembre un cine-debate en torno a la película Sept Hivers à Téhéran (Siete inviernos en Teherán), de Steffi Niederzoll.

La proyección irá seguida de un debate con Anne Denis, corresponsable de la Comisión para la Abolición de la Pena de Muerte de Amnistía Internacional Francia.

A partir de 18 años.

Duración: 3 horas.

Le Havre gegen die Todesstrafe, Amnesty International Le Havre und das Cinema Le Sirius bieten am 16. November eine Filmdebatte über den Film Sieben Winter in Teheran von Steffi Niederzoll an.

Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Austausch mit Frau Anne Denis, Co-Leiterin der Kommission Abschaffung der Todesstrafe von Amnesty International Frankreich, statt.

Ab 18 Jahren.

Dauer: 3 Stunden.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche