LE PATRIMOINE HORS-LES-MURS : FORÊTS DE PAPIER 5 rue du général Leclerc, 21 juin 2023, La Vôge-les-Bains.

La Vôge-les-Bains,Vosges

La médiathèque de Bains-les-Bains vous invite à découvrir l’histoire des forêts vosgiennes à travers une présentation de cartes postales anciennes et d’ouvrages de bibliophilie contemporaine. Sur inscription.. Tout public

Mercredi 2023-06-21 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-21 . 0 EUR.

5 rue du général Leclerc

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



The Bains-les-Bains media library invites you to discover the history of the Vosges forests through a presentation of old postcards and contemporary bibliophile works. Registration required.

La mediateca de Bains-les-Bains le invita a descubrir la historia de los bosques de los Vosgos a través de una presentación de postales antiguas y obras de bibliófilos contemporáneos. Inscripción obligatoria.

Die Mediathek von Bains-les-Bains lädt Sie ein, die Geschichte der Wälder in den Vogesen anhand einer Präsentation alter Postkarten und zeitgenössischer bibliophiler Werke zu entdecken. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT EPINAL ET SA REGION