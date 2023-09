Exposition de peinture « Apparences trompeuses » de Roger Blaquière 5 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer, 30 octobre 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Pour l’artiste, les peintures existent pour conduire leur spectateur dans un monde où les repères figuratifs semblent bien illusoires. Leur présence invite l’imaginaire à la découverte d’une sensibilité façonnée par les multiples civilisations auxquelles nous avons accès en ces temps. C’est une liberté de regard sur le monde de l’art avec une certaine gourmandise pour l’emprunt, donnant à rêver. Il s’agit d’une autre réalité.

Vernissage le samedi 4 novembre à 11h.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 14h..

Vendredi 2023-10-30 14:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

5 Rue du Général de Gaulle LFC Courtage

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



For the artist, paintings exist to lead the viewer into a world where figurative reference points seem illusory. Their presence invites the imagination to discover a sensibility shaped by the multiple civilizations to which we have access in these times. It’s a freedom to look at the world of art with a certain greed for borrowing, giving rise to dreams. This is another reality.

Opening on Saturday, November 4 at 11 a.m.

Open Monday to Friday, 9.30am to 12pm and 2pm to 6pm. Saturday from 10am to 2pm.

Para el artista, los cuadros existen para conducir al espectador a un mundo en el que los puntos de referencia figurativos parecen ilusorios. Su presencia invita a la imaginación a descubrir una sensibilidad moldeada por las numerosas civilizaciones a las que tenemos acceso en estos tiempos. Es una libertad para mirar el mundo del arte con cierta avidez de préstamo, dándonos algo con lo que soñar. Es otra realidad.

Inauguración el sábado 4 de noviembre a las 11h.

Abierto de lunes a viernes de 9.30 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas. Sábado de 10.00 a 14.00 h.

Für den Künstler existieren die Gemälde, um ihren Betrachter in eine Welt zu führen, in der die bildlichen Orientierungspunkte sehr illusorisch erscheinen. Ihre Präsenz lädt die Vorstellungskraft zur Entdeckung einer Sensibilität ein, die von den zahlreichen Zivilisationen geprägt wurde, zu denen wir in diesen Zeiten Zugang haben. Es ist ein freier Blick auf die Welt der Kunst mit einer gewissen Gier nach Anleihen, die zum Träumen anregen. Es geht um eine andere Realität.

Vernissage am Samstag, den 4. November um 11 Uhr.

Geöffnet montags bis freitags von 9:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr. Samstags von 10 bis 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité