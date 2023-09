Exposition de photographie « Les paysages de l’imaginaire » de Gwen Droumaguet 5 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer, 2 octobre 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Le travail de composition et d’harmonie de couleurs de Gwen Droumaguet s’apparente à un genre de peinture.

Inspiré par la nature et tout particulièrement par le monde végétal, le photographe saisit des instants qui nourrissent son imaginaire. De cette matière vivante émergent des paysages insoupçonnés grâce à la superposition d’une multitude de photographies.

Vernissage le samedi 7 octobre à 11h.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 14h..

Vendredi 2023-10-02 09:30:00 fin : 2023-10-28 12:30:00. .

5 Rue du Général de Gaulle LFC Courtage

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Gwen Droumaguet’s work of composition and color harmony is akin to a type of painting.

Inspired by nature, particularly the plant world, the photographer captures moments that feed his imagination. From this living matter emerge unsuspected landscapes, thanks to the superimposition of a multitude of photographs.

Opening on Saturday, October 7 at 11 a.m.

Open Monday to Friday, 9:30am to 12pm and 2pm to 6pm. Saturday from 10am to 2pm.

El trabajo de composición y armonía cromática de Gwen Droumaguet se asemeja a un tipo de pintura.

Inspirándose en la naturaleza, y en el mundo vegetal en particular, la fotógrafa capta momentos que alimentan su imaginación. De este material vivo surgen paisajes insospechados gracias a la superposición de multitud de fotografías.

Inauguración el sábado 7 de octubre a las 11h.

Abierto de lunes a viernes de 9.30 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas. Sábados de 10.00 a 14.00 h.

Gwen Droumaguets Arbeit mit Kompositionen und Farbharmonien ähnelt einem Genre der Malerei.

Inspiriert von der Natur und ganz besonders von der Pflanzenwelt, hält der Fotograf Augenblicke fest, die seine Vorstellungskraft nähren. Aus dieser lebendigen Materie entstehen dank der Überlagerung einer Vielzahl von Fotografien ungeahnte Landschaften.

Vernissage am Samstag, den 7. Oktober um 11 Uhr.

Geöffnet von Montag bis Freitag von 9:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr. Samstags von 10 bis 14 Uhr.

