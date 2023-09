CONFÉRENCE : LA SANTÉ DU SEIN 5 rue du Général de Gaulle Lorquin, 12 octobre 2023, Lorquin.

Lorquin,Moselle

Le centre hospitalier de Lorquin et Seve seins et vie proposent, dans le cadre d’octobre rose, une conférence-débat sur la santé du sein. Au programme : « Les femmes, actrices de leur santé du sein ? » (Pr Carole Mathelin, CHU Strasbourg), « De l’annonce à la résilience » (Dr Francine Burrus, CH Lorquin), puis témoignages et questions-réponses.

L’entrée sera libre et à l’issue de la soirée un pot de l’amitié sera proposé.. Tout public

Jeudi 2023-10-12 19:30:00 fin : 2023-10-12 22:30:00. 0 EUR.

5 rue du Général de Gaulle Salle des fêtes du centre hospitalier

Lorquin 57790 Moselle Grand Est



The Lorquin hospital and Seve seins et vie are organizing a conference-debate on breast health as part of the October rose campaign. On the program: « Les femmes, actrices de leur santé du sein? » (Pr Carole Mathelin, CHU Strasbourg), « De l’annonce à la résilience » (Dr Francine Burrus, CH Lorquin), followed by testimonials and questions and answers.

Admission is free, and a reception will be held at the end of the evening.

En el marco de la campaña Octubre rosa, el centro hospitalario Lorquin y Seve seins et vie organizan una conferencia-debate sobre la salud mamaria. En el programa: « Las mujeres como protagonistas de su propia salud mamaria » (Pr Carole Mathelin, CHU Estrasburgo), « De l’annonce à la résilience » (Dra Francine Burrus, CH Lorquin), seguidas de testimonios personales y preguntas y respuestas.

La entrada es gratuita y al final de la velada habrá una recepción con bebidas.

Das Krankenhauszentrum Lorquin und Seve seins et vie bieten im Rahmen des Rosa Oktobers eine Konferenz mit Diskussion über die Brustgesundheit an. Auf dem Programm stehen: « Frauen, Akteurinnen ihrer Brustgesundheit? » (Pr Carole Mathelin, CHU Strasbourg), « Von der Ankündigung zur Resilienz » (Dr Francine Burrus, CH Lorquin), anschließend Erfahrungsberichte und Fragen und Antworten.

Der Eintritt ist frei und am Ende des Abends wird ein Umtrunk angeboten.

Mise à jour le 2023-09-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG